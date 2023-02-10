سماع أصوات تحت أنقاض زلزال تركيا بعد 95 ساعة

ما زال يمكن سماع أصوات بعض الناجين من تحت الأنقاض في منطقة غازي عنتاب رغم مرور ما يقرب من 95 ساعة على وقوع زلزالي تركيا وسوريا المدمرين، والذي جاء أولهما بقوة 7.8 ريختر والآخر بقوة 7.5 ريختر.

وهناك الكثير من النازحين السوريين في منطقة غازي عنتاب التركية الذين تهدمت منازلهم جراء الزلزال الضخم والذي تبعه هزات ارتدادية عنيفة لم تقل خطورتها عنه.

وبحسب قناة العربية، فقد كان يسكن هؤلاء النازحون في خيام إما تم منحهم لها من قِبل منظمات الإغاثة العالمية أو تم بناؤها من قِبل جهودهم الخاصة.

استمرار عمليات الإغاثة والتنقيب

وتستمر عمليات الإغاثة في منطقة غازي عنتاب، بجانب التنقيب عن ناجين محتملين تحت الأنقاض، وتصبح هذه العملية أكثر صعوبة لاسيما بعد مرور نحو 4 أيام من الكارثة، وبالطبع يظل هؤلاء المنكوبون دون ماء أو طعام مع صعوبة التنفس تحت ركام الهدم.

ومع ذلك، فإنه على الرغم من تلك الظروف التي يكاد يكون من المستحيل أن تسجل فرص نجاة، فإن البعض من هؤلاء الضحايا لا زال يتشبث بالحياة، إذ تم سماع أصوات بعض الناجين تحت الأنقاض في المنطقة.

حصيلة القتلى في زلزال تركيا وسوريا

وارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى أكثر من 18 ألفًا و400، وفقًا لأحدث البيانات، كما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 74 ألفًا.

أما في سوريا فقد ارتفع عدد القتلى إلى 3507، وبلغ عدد المصابين 7115، وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة السورية، فقد ارتفع عدد القتلى في المناطق التي يسيطر عليها النظام إلى 1347 وعدد المصابين إلى 2295.