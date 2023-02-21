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اصطدمت بمحرك السفينة وأحدثت ثقبًا به

سمكة ضخمة تنتقم من صائدها بطريقتها الخاصة

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
سمكة ضخمة تنتقم من صائدها بطريقتها الخاصة
المواطن - فريق التحرير

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انتقمت سمكة بلاك مارلن يبلغ وزنها 70 كيلوجرامًا من صائدها بطريقتها الخاصة، حيث اصطدمت بمحرك سفينة صيد قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، وأحدثت ثقبًا به، مما أدى إلى تعطلها.

تفاصيل الحادث

وبحسب ربان سفينة الصيد الخاصة التي يبلغ طولها 6.7 أمتار، فإن الطاقم قام باصطياد السمكة في حوالي الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد، لكن السمكة استدارت واصطدمت بالسفينة التي كانت على بعد حوالي 32 كيلومترًا قبالة تورا هيد في جنوب نيو ساوث ويلز.

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وقال ربان: كنا نقاتلها وانعطفت واصطدمت بالمحرك.. لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة”. مضيفًا: لقد كان شيئًا فظيعًا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

اصطدمت بمحرك السفينة

وفقًا لرجال الإنقاذ، فإن السمكة اصطدمت بمحرك السفينة وأحدثت ثقبًا في غلافه القماشي مما أدى إلى تعطيل قوته.

وأفاد قائد وحدة الإنقاذ البحري في ميريمبولا بيل بليكمان، الذي كان جزءًا من الطاقم الذي سحب سفينة الصيد إلى اليابسة: لقد كانت عملية إنقاذ غير عادية.

وأردف بليكمان: لقد تعرضتُ لحادثين متعلقين بأسماك القرش على مر السنين حيث هاجمت المراوح، لكن لم تعطل سمكة مارلين أبدًا سفينة.

 

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