سنجاب ضال يعطل خط سكة حديد بألمانيا

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أوقف سنجاب ضال، حركة قطارات الركاب بالقرب من مدينة هانوفر شمالي ألمانيا منذ الصباح الباكر أمس.
ووفقًا للشرطة الاتحادية، فإن السنجاب الضال تسلَّق أحد الخطوط العلوية، وتسببت إصابته بصدمة كهربائية في تمزق كابل كهرباء.
وأردفت الشرطة الاتحادية، أنه لم يُصَبْ أي شخص في الحادث بين فونستورف وليرته في منطقة هانوفر، ولكن الأمر المؤسف أن السنجاب نفق.
ووفقًا لمعلومات الشرطة، سقط الكابل على أحد قطارات الضواحي وقطار بضائع؛ ما أدى إلى تمزيق قطار البضائع للكابل بجهد 1500 فولت بطول 500 متر.
وتم إغلاق خط السكة الحديد بالكامل، وقطع إمدادات الكهرباء عنه، وبعد تأمين المسار، أجلت فرقة الإطفاء 23 شخصًا من قطار الركاب، لتمكينهم من مواصلة رحلتهم على متن قطار بديل.