سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات

شرعت الشرطة الصينية في مدينة تشونغتشينغ باستخدام السناجب المدربة للكشف عن عمليات تهريب المخدرات.

تدريب السناجب

ونجح لواء تدريب الكلاب التابع لمفرزة الشرطة الجنائية بمنطقة هيتشوان في تشونغتشينغ في تدريب الدفعة الأولى من السناجب التي يمكن الاعتماد عليها لعمليات كشف تهريب المخدرات، وفقًا لوسائل إعلام صينية.

وكشفت وسائل الإعلام أن الشرطة نجحت بتدريب 6 سناجب للكشف عن المخدرات حتى الآن، وقريبًا ستباشر في الاعتماد على هذه الحيوانات في عمليات مكافحة التهريب.

وأفاد يين جين، كبير مدربي الحيوانات البوليسية في قسم شرطة منطقة هيتشوان، أنه اتبع مع فريقه أساليب مبتكرة لتدريب السناجب المذكورة، مشيرًا إلى أن الحجم الصغير للسناجب يساعدها في الوصول إلى أماكن تعجز الكلاب عن الوصول إليها أحيانًا أثناء عمليات البحث عن المخدرات.