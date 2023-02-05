Icon

افتتاح منطقة رملة تيرازا ولقطات لمطاعمها العالمية Icon سنغافوري يطالب امرأة رفضت الزواج منه بـ 3 ملايين دولار Icon ريال مدريد يفقد 6 من نجومه أمام الأهلي المصري Icon وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon تطبيق جديد للأخبار شبيه بتيك توك Icon النصر يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو Icon أسعار النفط قد تتجاوز الـ 100 دولار وأزمة طاقة مرتقبة بحلول 2024 Icon وزارة المالية تطلق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك Icon مايكروسوفت تتيح خدمات ChatGPT في كتابة البريد الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
تسببت في صدمة عاطفية لحياته

سنغافوري يطالب امرأة رفضت الزواج منه بـ 3 ملايين دولار

2023-02-05 الساعة 8:41
سنغافوري يطالب امرأة رفضت الزواج منه بـ 3 ملايين دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقام رجل في سنغافورة دعوى قضائية ضد امرأة رفضته، مطالباً بتعويض قدره 3 ملايين دولار، بدعوى أنها تسببت في صدمة عاطفية لحياته.

غير مهتمة

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أقام ك. كاوشيغان دعواه القضائية ضد نورا تان شو مي، بعد أن أخبرته أنها غير مهتمة بعلاقة عاطفية معه.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأمن البيئي يضبط عمليات تخييم مخالفة وإشعال نيران

Img

شركة بريطانية كبرى تتعرض لسرقة بيانات 10 ملايين عميل

روفع كاوشيغان، مدير شركة الطائرات دون طيار، دعويين قضائيتين ضد نورا، بما في ذلك دعوى قضائية تطالب بما قيمته 3 ملايين دولار، زعم فيها أن نورا تسببت في ضرر لسمعته الممتازة وصدمة واكتئاب وآثار على حياته.

وزعم أنه بسبب الملاحظات التي أدلت بها، فقد خسر أرباحاً من شراكاته التجارية واضطر إلى دفع تكاليف باهظة للعلاج من أجل التغلب على صدمته.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...
السعودية اليوم

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...

السعودية اليوم
أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...
حصاد اليوم

أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...

حصاد اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا
العالم

انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد

الرياضة
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
صحة وطب‎

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

صحة وطب‎
حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها
السعودية اليوم

حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها

السعودية اليوم
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم