افتتاح منطقة رملة تيرازا ولقطات لمطاعمها العالمية سنغافوري يطالب امرأة رفضت الزواج منه بـ 3 ملايين دولار ريال مدريد يفقد 6 من نجومه أمام الأهلي المصري وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي تطبيق جديد للأخبار شبيه بتيك توك النصر يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو أسعار النفط قد تتجاوز الـ 100 دولار وأزمة طاقة مرتقبة بحلول 2024 وزارة المالية تطلق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك مايكروسوفت تتيح خدمات ChatGPT في كتابة البريد الإلكتروني
أقام رجل في سنغافورة دعوى قضائية ضد امرأة رفضته، مطالباً بتعويض قدره 3 ملايين دولار، بدعوى أنها تسببت في صدمة عاطفية لحياته.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أقام ك. كاوشيغان دعواه القضائية ضد نورا تان شو مي، بعد أن أخبرته أنها غير مهتمة بعلاقة عاطفية معه.
روفع كاوشيغان، مدير شركة الطائرات دون طيار، دعويين قضائيتين ضد نورا، بما في ذلك دعوى قضائية تطالب بما قيمته 3 ملايين دولار، زعم فيها أن نورا تسببت في ضرر لسمعته الممتازة وصدمة واكتئاب وآثار على حياته.
وزعم أنه بسبب الملاحظات التي أدلت بها، فقد خسر أرباحاً من شراكاته التجارية واضطر إلى دفع تكاليف باهظة للعلاج من أجل التغلب على صدمته.