سنغافوري يطالب امرأة رفضت الزواج منه بـ 3 ملايين دولار

أقام رجل في سنغافورة دعوى قضائية ضد امرأة رفضته، مطالباً بتعويض قدره 3 ملايين دولار، بدعوى أنها تسببت في صدمة عاطفية لحياته.

غير مهتمة

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أقام ك. كاوشيغان دعواه القضائية ضد نورا تان شو مي، بعد أن أخبرته أنها غير مهتمة بعلاقة عاطفية معه.

روفع كاوشيغان، مدير شركة الطائرات دون طيار، دعويين قضائيتين ضد نورا، بما في ذلك دعوى قضائية تطالب بما قيمته 3 ملايين دولار، زعم فيها أن نورا تسببت في ضرر لسمعته الممتازة وصدمة واكتئاب وآثار على حياته.

وزعم أنه بسبب الملاحظات التي أدلت بها، فقد خسر أرباحاً من شراكاته التجارية واضطر إلى دفع تكاليف باهظة للعلاج من أجل التغلب على صدمته.