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سهم البنك العربي يعوض خسائره

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
سهم البنك العربي يعوض خسائره
المواطن - فريق التحرير

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أعاد سهم البنك العربي رسم مساره نحو الصعود خلال جلسة اليوم الأربعاء ليعوض الخسائر التي حققها في جلسة الأمس.

سهم البنك العربي

وخلال جلسة اليوم تم افتتاح التداول على السهم عند 26.1 ريال فيما وصل السعر إلى أقصى مستوى له اليوم عند 26.55 ريال لكن عند الإقفال أغلق السهم على 26.4 ريال ليحقق زيادة قدرها 0.30 ريال أي ما يعادل 1.15% مقارنة مع سعر إغلاق الثلاثاء.
وبلغت الكمية المتداولة اليوم 1,042,879.00 سهمًا بقيمة 27,498,785.00 ريال فيما وصل عدد الصفقات إلى 2,552.00 صفقة.

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وكان سعر السهم شهد تراجعًا في جلسة الثلاثاء بلغ 0.85 ريال أي ما يعادل 3.15%، حيث تم تداول 654,749.00 سهمًا بقيمة 17,242,132.80 ريال في 2,213.00 صفقة.

أداء السهم خلال فبراير

وخلال شهر فبراير الجاري جاء أداء السهم كما يلي وفقًا لبيانات السوق المالية السعودية تداول.

مؤشر الأسهم

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي”، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.7% عند مستوى 10573 نقطة، بدعم من صعود أسهم أرامكو والراجحي والبنك الأهلي بنسبة 0.8% و0.5% و1.1%. كما سجل سهم شركة سليمان الحبيب أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 244 ريال (65 دولار).

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