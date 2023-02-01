بوريس جونسون يسخر من ريشي سوناك سواحل عسير وجهة جذب للاستمتاع بالأجواء الربيعية الماطرة سقوط مروع لإحدى ألعاب الأطفال بسلطنة عمان تركي آل الشيخ يكرم خالد المالك بصفته الشخصية الاستثنائية السعودية تستضيف كأس آسيا 2027 مرتضى منصور يصعد الأمور ضد الاتحاد المصري استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد مكانتها الدولية حديث نيك جوناس عن زوجته بريانكا شوبرا يأسر القلوب طيران ناس يحتفل بتدشين مكتب الدوحة كأول ناقل اقتصادي يربط السعودية وقطر 8 ساعات للسيطرة على انفجار شريان بقلب مريض في الأحساء
أصبحت السواحل التهامية في منطقة عسير وجهات جذب بارزة، مع الأجواء الربيعية الماطرة التي أضفت كساءً أخضرًا امتد على جنبات الطرق الساحلية في عسير بمسافة تجاوزت 125 كم، مما منح المتنزهين خيارات متنوعة بين التخييم وسط رياض مكسوة بالنباتات العطرية والأعشاب الخضراء، أو التنزه على الشواطئ ذات الرمال البيضاء والاستمتاع بحركة الأمواج الهادئة، وممارسة الرياضات البحرية.
وتمتاز شواطئ منطقة عسير من سعيدة الصوالحة والبرك شمالًا إلى الحريضة جنوبًا بتنوع جغرافي مميز، ففيها شواطئ رملية وأخرى صخرية يعيش فيها الزائر تجارب ممتعة من السباحة والصيد ولعب الكرة الشاطئية إضافة للجلسات البحرية الساحرة مع مناطق مخصصة للشواء والطهي.
وأسهمت الواجهات البحرية في البرك و الحريضة في زيادة معدل نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة ضمن إطار تحسين وتطوير المشهد الحضري في المنطقة، ومساهمتها في زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المرافق العامة، مع توفير خيارات أوسع أمام سكان السواحل وزوارها للاستجمام وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية.