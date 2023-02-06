سوريا تنفي طلب مد العون من إسرائيل لإغاثة المنكوبين

نفى مصدر سوري رسمي ، اليوم الاثنين، مزاعم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بتلقي طلب للمساعدة في إغاثة منكوبي الزلزال في سوريا.

وأضاف المصدر السوري في تصريحات لصحيفة “الوطن السورية” أن كيان الاحتلال هو سبب الويلات والحروب والتوترات في المنطقة، مستنكرًا استغلال نتنياهو لكارثة الزلزال التي ضربت سوريا لتضليل الرأي العام والتغطية على سياسات الاحتلال التوسعية.

سوريا تناشد

ناشدت سوريا، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لـ”مدّ يد العون” لها ودعمها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ومركزه تركيا، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: “تناشد سوريا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية، لمدّ يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر”.

وأعرب وزير الخارجية فيصل المقداد خلال اجتماع عقده، الاثنين، مع ممثلي منظمات دولية عاملة في دمشق عن استعداد حكومة بلاده “لتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمنظمات الأممية في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية”.

زلزال مدمر

وقُتل حوالي 2300 شخص في جنوب شرقي تركيا وفي سوريا المجاورة، إثر زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجة تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجة وشعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.