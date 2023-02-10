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أرسل قافلة اليوم وتوجد أخرى عند معبر باب الهوى

سوريا: لم تصلنا أي مساعدات إلا من إغاثي الملك سلمان

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
سوريا: لم تصلنا أي مساعدات إلا من إغاثي الملك سلمان
المواطن - فريق التحرير

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قال مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح: إن فرق الخوذ البيضاء تقوم بالتنسيق مع مجموعة من المتطوعين لإرسال المساعدات الإغاثية، في وقت لم تصل مساعدات لشمال غرب سوريا إلا من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأوضح الصالح، في حديثه لـ “قناة العربية”، أن هناك مسؤولين أممين ضللوا الإعلام عن وصول مساعدات لسوريا، نافيًا تصريحات لمسؤولين بمنظمة الهجرة والصليب الأحمر بإرسال المساعدات، لافتًا إلى أن من أبرز المنظمات الإنسانية التي قدمت مساعدات الخيم والمواد الغذائية والطبية كان مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأشار الصالح إلى أن من قام بإرسال مساعدات لسوريا مركز الملك سلمان للإغاثة؛ حيث قام بإرسال قافلات عدة اليوم من معبر الحمام وهناك قافلة تنتظر عند باب الهوى، بالإضافة لقافلة الهلال الأحمر القطري، وهناك أيضًا مساعدات من جمعيات أهلية وسورية، أما الأمم المتحدة فقد أرسلت بالأمس 6 قوافل واليوم 14 قافلة، ولكن جميعها مساعدات مجدولة.

مساعدات إغاثية

يذكر أن هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المتضررة والمنكوبة في مختلف أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم، وذلك تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

من جانبه، قال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر بن عبدالله الجطيلي: إن المساعدات الإغاثية ستصل إلى المناطق المتضررة بالزلزال داخل سوريا خلال الساعات القادمة، وذلك عبر معبر باب الهوى أو معبر باب السلامة، وهي قريبة من مدينة أضنة التركية التي وصلت إليها الفرق السعودية.

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