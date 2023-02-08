سوريون إلى مثواهم الأخير في مشهد تقشعر له الأبدان

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وثق مقطع فيديو لقطات لعمليات حفر القبور من أجل دفن ضحايا الزلزال في حلب، فبعدما قضوا نيامًا على أسرتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مناطقهم فجر الاثنين، اليوم يودع ضحايا بلدة جنديرس بريف عفرين شمال حلب الحياة إلى مثواهم الأخير جنبًا إلى جنب لتضمهم القبور معًا.
جنباً إلى جنب، ضمتهم القبور كما كانوا قبل الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال غربي #سوريا.
الفيديو من حفر قبور لضحايا الزلزال في بلدة جنديرس بريف عفرين شمالي #حلب.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/2CPAAV4Yfhقد يهمّك أيضاً
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023
ونشرت قوات الدفاع المدني السوري عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اللقطات التي أجمعت خلالها التعليقات على أن ما يظهر بها مشهد تقشعر له الأبدان.
يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثًا عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 13000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.
وقضى أكثر من 2100 شخص، وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّرًا آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.
وقالت منظمة الصحة العالمية: إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون “الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى التي تم الإعلان عنها.