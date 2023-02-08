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ضحايا بلدة جنديرس جراء الزلزال المدمر

سوريون إلى مثواهم الأخير في مشهد تقشعر له الأبدان

2023-02-08 الساعة 11:45
سوريون إلى مثواهم الأخير في مشهد تقشعر له الأبدان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات لعمليات حفر القبور من أجل دفن ضحايا الزلزال في حلب، فبعدما قضوا نيامًا على أسرتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مناطقهم فجر الاثنين، اليوم يودع ضحايا بلدة جنديرس بريف عفرين شمال حلب الحياة إلى مثواهم الأخير جنبًا إلى جنب لتضمهم القبور معًا.

ونشرت قوات الدفاع المدني السوري عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اللقطات التي أجمعت خلالها التعليقات على أن ما يظهر بها مشهد تقشعر له الأبدان.

آلاف الضحايا

يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثًا عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 13000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.

وقضى أكثر من 2100 شخص، وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّرًا آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون “الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى التي تم الإعلان عنها.

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