سوريون يلقون بأنفسهم من الشرفات خوفًا من الزلزال

دفع الهلع الذي تسبب به الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا وشعر به سكان سوريا مساء الاثنين ببعض السوريين إلى إلقاء أنفسهم من المباني، خوفاً من أن يعلقوا تحت أنقاضها بحال انهيارها.

الذعر من الزلزال

وأكدت قناة العربية أنه وقع في شمال سوريا 55 مصاباً جراء إلقاء أنفسهم من شرفات ونوافذ منازلهم بسبب الذعر.

يأتي هذا بعدما علقت مئات السوريين تحت أنقاض مبانيهم المنهارة إثر الزلزال السابق الذي وقع في 6 فبراير. وفيما نجحت فرق الإنقاذ بإنقاذ بعضهم، كان مصير آخرين منهم الموت.

قوة الزلزال

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، مساء أمس الاثنين، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده المنطقة في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

وشعر بالزلزال القوي، الذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق العراق.

انهيار المباني

وفي سوريا، أشارت تقارير إلى انهيار عدد من المباني بعد الزلزال وانقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت في عدد من المناطق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذا الزلزال أدى لوقوع 470 مصاباً في سوريا.