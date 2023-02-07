سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 10469.50 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الثلاثاء، منخفضاً 86.21 نقطة ليقفل عند مستوى 10469.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية– 164 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة الحكير، وأمريكانا، وكيان السعودية، وريدان، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بوبا العربية، وشمس، ومسك، والرياض، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.60 % و 5.00 %.

أسهم الشركات

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، وشمس، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 230.85 نقطة ليقفل عند مستوى 18992.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم.