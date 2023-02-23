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ضمن منافسات جولة يوم التأسيس

سويسري يدير مباراة الاتحاد والرائد

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
سويسري يدير مباراة الاتحاد والرائد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم بين التعاون والفيحاء، والاتحاد والرائد في جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

حكام لقاء الاتحاد والرائد

ويدير طاقم تحكيم سويسري بقيادة ساندرو شارير مباراة الاتحاد والرائد على ملعب الجوهرة المشعة، ويساعده بكيم زكاج وجوناس إرني، الحكم الرابع فيصل البلوي، حكم تقنية الفيديو فيداي سان، ويساعده سعد السبيعي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @SPL

وقبل مباراة الاتحاد والرائد اليوم، يحتل العميد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر والشباب الوصيف، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

طاقم تحكيم مباراة التعاون والفيحاء

ويقود ماجد الشمراني مباراة التعاون والفيحاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويساعده هشام الرفاعي ومحمد المطرودي، الحكم الرابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو عبدالله الخربوش ويساعده سعد الشبرمي.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL
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