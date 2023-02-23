سويسري يدير مباراة الاتحاد والرائد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم بين التعاون والفيحاء، والاتحاد والرائد في جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

حكام لقاء الاتحاد والرائد

ويدير طاقم تحكيم سويسري بقيادة ساندرو شارير مباراة الاتحاد والرائد على ملعب الجوهرة المشعة، ويساعده بكيم زكاج وجوناس إرني، الحكم الرابع فيصل البلوي، حكم تقنية الفيديو فيداي سان، ويساعده سعد السبيعي.

وقبل مباراة الاتحاد والرائد اليوم، يحتل العميد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر والشباب الوصيف، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

طاقم تحكيم مباراة التعاون والفيحاء

ويقود ماجد الشمراني مباراة التعاون والفيحاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويساعده هشام الرفاعي ومحمد المطرودي، الحكم الرابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو عبدالله الخربوش ويساعده سعد الشبرمي.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.