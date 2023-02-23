سويسري يدير مباراة الاتحاد والرائد

فريق الجوف رايدرز للدراجات النارية يشارك بمسيرة يوم التأسيس صور تاريخية نادرة توثق الأسواق والقوافل والدولة السعودية قديمًا إطلاق أغنية 1727 لـ ماجد المهندس احتفاءً بيوم التأسيس التصريحات تُغرم رئيسي التعاون والعدالة 50 ألفًا ألماني يرتدي الزي السعودي التراثي احتفاءً بيوم التأسيس شكوى الهلال تُغرم تاليسكا 60 ألفًا عروض ميدانية ومسيرات لحرس الحدود احتفاءً بيوم التأسيس لحظة انهيار 5 مبانٍ دفعة واحدة في زلزال تركيا مركز الغطاء النباتي: المواقع المقرر فتحها للرعي لا تشمل المحميات المساعدات السعودية لسوريا تحمل مستلزمات تدفئة للمناطق المتضررة
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم بين التعاون والفيحاء، والاتحاد والرائد في جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.
ويدير طاقم تحكيم سويسري بقيادة ساندرو شارير مباراة الاتحاد والرائد على ملعب الجوهرة المشعة، ويساعده بكيم زكاج وجوناس إرني، الحكم الرابع فيصل البلوي، حكم تقنية الفيديو فيداي سان، ويساعده سعد السبيعي.
وقبل مباراة الاتحاد والرائد اليوم، يحتل العميد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر والشباب الوصيف، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.
ويقود ماجد الشمراني مباراة التعاون والفيحاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويساعده هشام الرفاعي ومحمد المطرودي، الحكم الرابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو عبدالله الخربوش ويساعده سعد الشبرمي.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.