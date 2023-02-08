سيارة ترصد مخالفات الطرق عبر تقنية حديثة لأول مرة بالسعودية

كشفت الهيئة العامة للنقل خلال مؤتمر “ليب 23” عن سيارة تعمل على رصد مخالفات المركبات في الطرق من خلال جهاز وكاميرا مركبة بتقنية حديثة.

ووفقًا لتقرير نشرته “الإخبارية”، يرصد الجهاز نوعية المركبة التي ارتكبت المخالفة وكافة بياناتها، وما إذا كانت عامة أو خاصة، أو أجرة، أو مختصة بنقل البضائع، وذلك للمرة الأولى في المملكة.

إنجازات النقل في ليب 23

تأتي مشاركة الهيئة عبر استعراضها لأبرز تقنياتها الرقمية من خلال مشروعها في الأعمال التشغيلية “سيارة الرصد الذكي” المجهزة بأحدث التقنيات الرقابة، مشتملة على كاميرا أمامية، وحاسوب ذكي لرصد حالات عدم الامتثال.

وتحتوي السيارة على معالج ذكي مرتبط بالحاسب لرصد جميع السيارات التي تحيط بالسيارة أثناء حركتها وحفظها كمعلومات وجمعها وتحويلها للمعالج باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يجلب المعلومات من منصة النقل لجميع المركبات التي رصدتها الكاميرا الذكية بالسيارة.