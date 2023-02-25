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وضع نفسه بموقف محرج للغاية

سياسي روماني يستحم أثناء اجتماع رسمي على زووم

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
سياسي روماني يستحم أثناء اجتماع رسمي على زووم
المواطن- فريق التحرير

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تعرض سياسي روماني لموقف محرج للغاية، بعد اكتشافه أن كاميرا هاتفه المحمول كانت مفتوحة خلال اجتماع رسمي على تطبيق زووم، بينما كان يستحم في منزله.

صدمة في المجلس

وظهر ألبرتو يوسف كاريان، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، شبه عارٍ أمام الكاميرا، ما أثار صدمة زملائه وزميلاته، وشوهد وهو يمسح الماء بعيدًا عن وجهه.

أثناء ذلك، بذلت رئيسة الجلسة قصارى جهدها حتى لا تضحك على هذا الموقف المحرج الذي وضع السياسي نفسه فيه.

وفي النهاية، أدرك كاريان أن الكاميرا كانت قيد التشغيل، قبل أن يقوم ببعض النقرات المثيرة على الشاشة دون نجاح، بينما لم يستطع أعضاء الاجتماع التماسك أكثر من ذلك وانفجروا بالضحك.

سياسي روماني نسي الكاميرا فظهر عاريًا أثناء اجتماع رسمي

اعتذار السياسي الروماني

وعقب الحادثة اعتذر كاريان بشدة عما حدث من خلال منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، قائلًا: التكنولوجيا ما زالت تمارس الحيل، للأسف، لقد وقعنا ضحية التسرع مرة أخرى.

وظهر السيد كاريان لاحقًا في البث المباشر للاجتماع، ولكن هذه المرة كان يرتدي ملابسه بالكامل.

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