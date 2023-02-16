سيبايوس يُعلق على فارق النقاط مع برشلونة بالدوري الإسباني

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أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، داني سيبايوس أن فارق النقاط مع برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز ليس صعبًا على المرينغي.
ولعب ريال مدريد ضد إلتشي بالأمس على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح المرينغي في تحقيق الفوز برباعية دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد إلتشي عند 9 نقاط، ليتذيل الترتيب.
وقال سيبايوس: “نجحنا في الوصول إلى شباك إلتشي بسهولة، وقدمنا مباراة مميزة، والفارق تقلص مع برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني إلى 8 نقاط، والأمر ليس صعبًا على الريال، هذا الفريق سيقاتل حتى النهاية”.
وتابع خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أنشيلوتي يريد مني ومن ديفيد ألابا ورودريجو جويس أن نتمركز بشكل جيد، خططنا للمباراة بهذه الطريقة، وسارت الأمور على ما يرام”.
وعن مشاركته كأساسي للمباراة الخامسة على التوالي: “سعيد جدًا بالمشاركة كأساسي، وأصبح من السهل الدخول في المباريات لأن لدي إيقاعا أكبر الآن، ومع جدول المباريات المزدحم، أصبحت الفرصة متاحة لجميع اللاعبين”.