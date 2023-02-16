لحظة إنقاذ فتاة من بين أنقاض تركيا بعد 248 ساعة سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين بخدعة الجنازة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ليتوانيا أومتيتي يعود لحسابات نادي برشلونة آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى الصحف المبادرة بصناعة جيل جديد من الإعلاميين الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة سيبايوس يُعلق على فارق النقاط مع برشلونة بالدوري الإسباني ولي العهد يعلن تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً بالرياض الزعاق: رمضان هذا العام 29 يوماً وعيد الفطر 21 إبريل والد التوأم السيامي اليمني يصر على تقبيل رأس الربيعة
تمكنت سيدة أردنية من الاحتيال على 3 شركات تأمين عن طريق فبركة حادثة وفاتها والحصول على مبلغ مليون ونص المليون دينار (2 مليون دولار) بوصل تأمين على الحياة.
وكشف مصدر أمني أردني لموقع “سكاي نيوز عربية” أن التحقيقات كشفت مخططًا قامت به سيدة بالاشتراك مع عدد من الأشخاص نهاية العام الماضي.
وأجرت السيدة عملية التأمين على الحياة لدى 3 شركات تأمين أردنية وبعد مدة من الزمن وتحديدًا في شهر أكتوبر، أعلن عن وفاة السيدة وتم إقامة جنازة وفتح بيت للعزاء وبدأت بعد ذلك تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على مبلغ التأمين عن طريق عدد من المحامين.
وتولد الشك لدى العاملين في شركات التأمين وخاصة عند عدم الحصول على ملف طبي للسيدة لتقوم الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بحادثة الوفاة ليتبين أنه لا صحة لحادثة الوفاة وتم نبش القبر الذي ادعوا دفن السيدة به ليتم العثور على مجسم “لعبة بلاستيكية” تم دفنها بالقبر.