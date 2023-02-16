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بالاشتراك مع عدد من الأشخاص

سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين بخدعة الجنازة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين بخدعة الجنازة
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت سيدة أردنية من الاحتيال على 3 شركات تأمين عن طريق فبركة حادثة وفاتها والحصول على مبلغ مليون ونص المليون دينار (2 مليون دولار) بوصل تأمين على الحياة.

وكشف مصدر أمني أردني لموقع “سكاي نيوز عربية” أن التحقيقات كشفت مخططًا قامت به سيدة بالاشتراك مع عدد من الأشخاص نهاية العام الماضي.

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تفاصيل الخدعة

وأجرت السيدة عملية التأمين على الحياة لدى 3 شركات تأمين أردنية وبعد مدة من الزمن وتحديدًا في شهر أكتوبر، أعلن عن وفاة السيدة وتم إقامة جنازة وفتح بيت للعزاء وبدأت بعد ذلك تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على مبلغ التأمين عن طريق عدد من المحامين.

وتولد الشك لدى العاملين في شركات التأمين وخاصة عند عدم الحصول على ملف طبي للسيدة لتقوم الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بحادثة الوفاة ليتبين أنه لا صحة لحادثة الوفاة وتم نبش القبر الذي ادعوا دفن السيدة به ليتم العثور على مجسم “لعبة بلاستيكية” تم دفنها بالقبر.

 

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