سيدة بريطانية خسرت 100 كيلو من وزنها خلال 18 شهرًا

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تمكنت سيدة بريطانية من فقدان أكثر من 100 كيلوجرام من وزنها، بتخليها عن الوجبات الضارة والتزامها بنظام غذائي صارم.
وكانت سيمون روبرتسون البالغة من العمر 32 سنة من براندون وست سوفولك في بريطانيا، قد عانت من السمنة المفرطة بعد حملها مرتين، حتى وصل وزنها إلى أكثر من 177 كيلوجرامًا، مما جعلها تجد صعوبة في الحركة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وعمدت السيدة البريطانية إلى تغيير أسلوب حياتها، خصوصًا بعدما أخبرها الأطباء أنها قد تفارق الحياة بسبب وزنها الزائد الذي أثر بشكل كبير على كبدها.
واستطاعت سيمون من إنقاص وزنها بشكل مدهش، في غضون 18 شهرًا فقط، عن طريق الاستغناء عن الكربوهيدرات والأطعمة المصنعة واستبدالها باللحوم الخالية من الدهون والكثير من الخضروات الطازجة.