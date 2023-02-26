سيدة تحبس نفسها وابنها 3 سنوات خوفًا من كورونا

قررت إحدى السيدات في الهند أن تخضع للحبس الاختياري مع ابنها، في المنزل، لمدة 3 سنوات، دون مغادرته؛ خوفًا من إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19).

تدخل الشرطة أنهى الواقعة المأساوية

وأنهت الشرطة الهندية هذا الحبس الاختياري للسيدة مونمون ماجي، وابنها البالغ 10 أعوام، بعد أن ظلا محبوسين في منزلهما بمدينة جوروغرام بولاية هاريانا الهندية، لمدة ثلاث سنوات.

وبعد مكالمة أجراها سوجان، زوج ماجي، تدخلت الشرطة، وأنهت هذه القصة، حيث قال إنه يخشى أن تكون زوجته وابنه قد تعرضا لمكروه بعدما لم يردا على اتصالاته الهاتفية، مفيدًا بأنه لا يستطيع الوصول إليهما كونه يعمل حاليًا في ولاية أخرى.

وتفاجأت الشرطة عندما ذكر سوجان أن زوجته منعت دخوله المنزل منذ 3 سنوات، خوفًا من إصابتها وابنها بكورونا.

السيدة منعت الأب من لقاء ابنه 3 سنوات

ومنذ ذلك الوقت، يقيم الزوج في منزل منفصل، ولم يلتق بابنه وجهًا لوجه، وإنما اقتصر التواصل معه عبر مكالمات الفيديو، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتواصلت الشرطة مع الزوجة وتأكدت من قصة سوجان، وحاولت إقناعها بإنهاء عزلها الطويل، ولكنها ظلت تردد: لن أفعل، أخاف أن يموت بكورونا.

وبعد محاولات عديدة، أقنعت الشرطة الزوجة باستقبالهم، وتفاجأوا بكمية القمامة الموجودة في المنزل، وعبوات الطعام والمشروبات، التي كانت تصل إليهم عبر زوجها الذي كان يحرص على توفير الغذاء لزوجته وابنه دون دخول البيت.

وقالت الشرطة إنه جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأم وابنها، كما تمت إحالتهما للحصول على استشارة نفسية.