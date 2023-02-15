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كانت احتمالية الفوز باليناصيب أعلى من الحمل 

سيدة تنجب 5 توائم في حالة نادرة بين كل 52 مليون امرأة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
سيدة تنجب 5 توائم في حالة نادرة بين كل 52 مليون امرأة
المواطن- فريق التحرير

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أنجب والدان لـ7 أبناء، 5 أطفال جدد، فيما أكدت الأم البولندية، دومينيكا كلارك، أنها تشعر بتحسن أكثر مما كانت تتوقع بعد هذا الحمل.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، فإن الأم لديها 7 أبناء تراوح أعمارهم بين 10 أشهر و12 عامًا، وحين أرادت الابن الثامن فوجئت بأنه حبلى في 5 توائم دفعة واحدة.

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سيدة تتحدى فرص الواحد في 52 مليون وتنجب 5 توائم !

الولادة تمت في الأسبوع 29 

وقالت للصحفيين مع زوجها البريطاني فينس بجانبها: كنّا نخطط لإنجاب طفل ثامن، لكن اتّضح أنني حامل بأكثر من طفل واحد، مضيفة أنها خضعت لعملية قيصرية في الأسبوع الـ 29 من الحمل، فيما استلزمت حالة الرُّضع وضعهم على جهاز تنفسي.

وقال رئيس قسم طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى كراكوف ريزارد لوترباخ: نأمل في الوصول إلى اللحظات السعيدة بخروج الأطفال من المستشفى.

واختار الوالدان للأطفال، وهم 3 فتيات وصبيان، أسماء أريانا ديزي وتشارلز باتريك وإليزابيث ماي وإيفانجلين روز وهنري جيمس.

سيدة تتحدى فرص الواحد في 52 مليون وتنجب 5 توائم !

فرص الفوز باليانصيب أعلى من الحمل 

ووصفت السيدة البولندية حملها بالـ معجزة؛ لأن فرصة إنجابها 5 أطفال كانت بحسب المستشفى واحد على 52 مليونًا، وقالت باسمةً كوني عالمة رياضيات، أحب هذا النوع من الإحصاءات.

وأضافت: كانت فرص فوزنا باليانصيب أكثر بكثير من إنجابنا هذا العدد من الأطفال.

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