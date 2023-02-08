Icon

فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط الجسم Icon جوازات مطار الملك خالد الدولي تستقبل المسافرين بختم ليب 23 Icon هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب الجزائر Icon بريطانيا تنزلق إلى أزمة اقتصادية بسبب أسعار الطاقة Icon بدء إيداع الدفعة الـ63 من حساب المواطن Icon الهلال يواجه ريال مدريد للمرة الأولى في نهائي كأس العالم للأندية Icon إعلامي يختبر الطفل الخوارزمي باجنيد بمعادلة طويلة على الهواء Icon سوريون إلى مثواهم الأخير في مشهد تقشعر له الأبدان Icon علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي Icon خالد الفيصل يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مرور 15 جولة

سيطرة هلالية نصراوية بـ تشكيل الأفضل للدور الأول في دوري روشن

2023-02-08 الساعة 10:49
سيطرة هلالية نصراوية بـ تشكيل الأفضل للدور الأول في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن التشكيلة المثالية للدور الأول من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

وجاء تشكيل الدور الأول مكونًا من: ” جروهي من الاتحاد، سعود عبدالحميد من الهلال، حسان تمبكتي من الشباب، أحمد حجازي من الاتحاد، جيسلان كونان من النصر، لويز جوستافو من النصر، كارلوس جونيور من الشباب، صالح العمري من أبها، تاليسكا من النصر، فراس البريكان من الفتح، إيجالو من الهلال”.

انطلاق الدور الثاني من دوري روشن غدًا

وتنطلق منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مواجهات قوية مع بداية الدور الثاني.

ويلعب الباطن ضد الشباب عند الساعة الرابعة عصرًا على ملعب نادي الباطن، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، عند الساعة السادسة مساء.

وفي ختام مباريات الغد بدوري روشن السعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره النصر، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...
السعودية اليوم

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...

السعودية اليوم
نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...
غرائب

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...

غرائب
فشل أول مهمة فضائية بريطانية
تكنولوجيا

فشل أول مهمة فضائية بريطانية

تكنولوجيا
نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...
الرياضة

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...

الرياضة
لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران
العالم

لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران

العالم
الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...

السعودية اليوم
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...
السعودية اليوم

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...

السعودية اليوم
إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة
السعودية اليوم

إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

السعودية اليوم