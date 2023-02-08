سيطرة هلالية نصراوية بـ تشكيل الأفضل للدور الأول في دوري روشن

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كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن التشكيلة المثالية للدور الأول من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.
التشكيلة المثالية في الدور الأول من #دوري_روشن_السعودي مقدمة من أوبتا 🔝#الدوري_يحييك pic.twitter.com/BK6jW1wG89
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 8, 2023
وجاء تشكيل الدور الأول مكونًا من: ” جروهي من الاتحاد، سعود عبدالحميد من الهلال، حسان تمبكتي من الشباب، أحمد حجازي من الاتحاد، جيسلان كونان من النصر، لويز جوستافو من النصر، كارلوس جونيور من الشباب، صالح العمري من أبها، تاليسكا من النصر، فراس البريكان من الفتح، إيجالو من الهلال”.
وتنطلق منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مواجهات قوية مع بداية الدور الثاني.
ويلعب الباطن ضد الشباب عند الساعة الرابعة عصرًا على ملعب نادي الباطن، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، عند الساعة السادسة مساء.
وفي ختام مباريات الغد بدوري روشن السعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره النصر، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.