سيلفي لطائرة تجسس أمريكية مع المنطاد الصيني

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية صورة سيلفي، التقطت من قمرة القيادة لطائرة تجسس أمريكية من طراز U-2، عندما حلق طيارها فوق منطاد المراقبة الصيني الذي أسقطه الجيش الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر.

صورة سيلفي

وتُظهر الصورة الشخصية، التي التقطها قائد الطائرة U-2، ظل الطائرة على البالون وصورة واضحة لحمولة البالون أثناء عبوره عبر الولايات المتحدة وحصلت “CNN” على الصورة.

ونظرًا لأن الطائرة تحلق على ارتفاعات تزيد عن 70000 قدم، بشكل منتظم فإنه يتوجب على الطيارين ارتداء بدلة ضغط كاملة مماثلة لتلك التي يرتديها رواد الفضاء.

ارتفاع 60 ألف قدم

وتظهر الصورة التي تم نشرها أمس الأربعاء بوضوح الطيار وهو يحلق فوق البالون، الذي كان يحلق على ارتفاع 60 ألف قدم عندما تم رصده فوق مونتانا.

وتم رصد البالون لأول مرة من قبل الولايات المتحدة في 28 يناير، وأسقطه الجيش الأمريكي في النهاية قبالة سواحل كارولينا الجنوبية بعد عبور البلاد.

معلومات استخباراتية

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية في وقت سابق من هذا الشهر إن عمليات التحليق كشفت أن المنطاد المرتفع كان قادرًا على إجراء عمليات جمع معلومات استخباراتية.

وقال المسؤولون إنهم قرروا عدم إسقاط البالون فوق الولايات المتحدة بسبب حجمه خوفًا من أن الحطام المتساقط قد يضر بالمدنيين أو الممتلكات على الأرض.

المنطاد الصيني

وقال الجنرال جلين فانهيرك، قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية “نوراد” في وقت لاحق، إن البالون كان يبلغ طوله 200 قدم مع حمولة تزن ألفي رطل.

كما أكد المسؤولون أن البالون لم يكن قادرًا على إجراء جمع معلومات استخبارية كبيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات للحماية منه فور اكتشافه.