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ضمن منافسات دوري روشن

سيناريو الموسم الماضي يُصعب مباراة الاتفاق والاتحاد

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٨ مساءً
سيناريو الموسم الماضي يُصعب مباراة الاتفاق والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتفاق والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الاتفاق والاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق والاتحاد، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم غد الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وقبل لقاء الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثاني.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

سيناريو الموسم الماضي

وتشهد مواجهات الاتفاق والاتحاد في دوري المحترفين منافسة قوية وندية حتى الدقائق الأخيرة، الأمر الذي يزيد من صعوبة مباراة الغد.

واستعاد حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات مباراة الفريقين في الدور الأول من الموسم الماضي، حيث إن الاتفاق كان متقدمًا بثنائية حتى الدقيقة 70.

الاتفاق ضد الاتحاد
جانب من مباراة بين الفريقين – المصدر @ittihad

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق انتفاضة خلال الدقائق المتبقية، وسجل 3 أهداف، لتنتهي المباراة بفوز العميد بنتيجة 3/2.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب دوري روشن السعودي، وأكدت أن مباراة الاتفاق والاتحاد بالموسم الماضي، كانت واحدة من أجمل المباريات، وشدد البعض الآخر على أن الجمهور في المدرجات كان نقطة التحول بتشجيع ودعم اللاعبين حتى الدقائق الأخيرة.

الاتحاد ضد الاتفاق
جانب من مباراة الفريقين – المصدر @SPL

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