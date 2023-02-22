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سيناريو النسخة الماضية يُحفز الهلال

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
سيناريو النسخة الماضية يُحفز الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة التألق ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة فولاذ الإيراني.

الهلال يسعى لتكرار مشواره

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فولاذ الإيراني، مساء يوم غد الخميس، على استاد الجنوب في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_EN

ويأمل الزعيم في تكرار سيناريو النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، عندما اصطدم بفريق بيرسبوليس الإيراني ضمن منافسات ربع النهائي أيضًا، ونجح الأزرق في الفوز بثلاثية دون رد.

وواصل الزعيم مشواره في البطولة، حيث واجه النصر في الدور نصف النهائي، وفاز بهدفين مقابل هدف، قبل أن يصطدم بفريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في النهائي، وفاز بهدفين دون رد، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021
جانب من تتويج الزعيم بلقب آسيا 2021 – المصدر afc

الزعيم في دوري أبطال آسيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تصدر ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا، وواجه شباب الأهلي دبي في دور الـ16، ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لربع النهائي.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي 1
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC
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