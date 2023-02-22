سيناريو النسخة الماضية يُحفز الهلال

يتطلع الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة التألق ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة فولاذ الإيراني.

الهلال يسعى لتكرار مشواره

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فولاذ الإيراني، مساء يوم غد الخميس، على استاد الجنوب في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022.

ويأمل الزعيم في تكرار سيناريو النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، عندما اصطدم بفريق بيرسبوليس الإيراني ضمن منافسات ربع النهائي أيضًا، ونجح الأزرق في الفوز بثلاثية دون رد.

وواصل الزعيم مشواره في البطولة، حيث واجه النصر في الدور نصف النهائي، وفاز بهدفين مقابل هدف، قبل أن يصطدم بفريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في النهائي، وفاز بهدفين دون رد، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا.

الزعيم في دوري أبطال آسيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تصدر ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا، وواجه شباب الأهلي دبي في دور الـ16، ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لربع النهائي.