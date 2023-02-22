وادي حنيفة شاهد على نشأة الدرعية والتأسيس بانيغا الأفضل في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا سيناريو النسخة الماضية يُحفز الهلال المواطنون يبدعون بأزيائهم التراثية في بوليفارد الرياض المجندات السعوديات يشاركن في مسيرة الاحتفاء بيوم التأسيس بالدرعية سر البالونات الحمراء فوق أنقاض منازل أنطاكيا الاتحاد يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الرائد كرستيانو رونالدو غادر جناحه الفندقي وانتقل لقصره بالرياض مدرب الدحيل: الشباب فريق قوي وسندافع عن هويتنا استعراض جوي مميز للصقور السعودية بالجبيل
يتطلع الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة التألق ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة فولاذ الإيراني.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فولاذ الإيراني، مساء يوم غد الخميس، على استاد الجنوب في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022.
ويأمل الزعيم في تكرار سيناريو النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، عندما اصطدم بفريق بيرسبوليس الإيراني ضمن منافسات ربع النهائي أيضًا، ونجح الأزرق في الفوز بثلاثية دون رد.
وواصل الزعيم مشواره في البطولة، حيث واجه النصر في الدور نصف النهائي، وفاز بهدفين مقابل هدف، قبل أن يصطدم بفريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في النهائي، وفاز بهدفين دون رد، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تصدر ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا، وواجه شباب الأهلي دبي في دور الـ16، ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لربع النهائي.