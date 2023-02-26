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سيناريو 2019 يحفز الهلال ضد الدحيل

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
سيناريو 2019 يحفز الهلال ضد الدحيل
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مواجهة الهلال ضد الدحيل القطري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.

مباراة الهلال ضد الدحيل

وتُقام مباراة الهلال ضد الدحيل على استاد الثمامة، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد صعد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022 بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما تأهل الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يسعى للتأهل

ويأمل الزعيم في تحقيق الفوز بمباراة الهلال ضد الدحيل اليوم، وتكرار إنجازه في دوري أبطال آسيا 2019، حينما اصطدم بالسد القطري في الدور نصف النهائي، وفاز عليه ليتأهل إلى النهائي.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي نسخة 2019، ونجح في الفوز بهدف دون رد ذهابًا، قبل أن يفوز إيابًا بثنائية نظيفة، ليحصد اللقب للمرة الأولى بالنظام الحديث.

أوراوا ضد الهلال
جانب من مباراة الهلال وأوراوا

المواجهات السابقة

وسبق أن لعب الهلال ضد الدحيل 6 مرات، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز مرتين، وتعادلا في 3 مباريات، وخسر مرة واحدة في ذهاب ثمن نهائي نسخة عام 2013، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 9 مرات.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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