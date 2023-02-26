سيناريو 2019 يحفز الهلال ضد الدحيل

ينتظر الجمهور مواجهة الهلال ضد الدحيل القطري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.

مباراة الهلال ضد الدحيل

وتُقام مباراة الهلال ضد الدحيل على استاد الثمامة، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد صعد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022 بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما تأهل الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

الهلال يسعى للتأهل

ويأمل الزعيم في تحقيق الفوز بمباراة الهلال ضد الدحيل اليوم، وتكرار إنجازه في دوري أبطال آسيا 2019، حينما اصطدم بالسد القطري في الدور نصف النهائي، وفاز عليه ليتأهل إلى النهائي.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي نسخة 2019، ونجح في الفوز بهدف دون رد ذهابًا، قبل أن يفوز إيابًا بثنائية نظيفة، ليحصد اللقب للمرة الأولى بالنظام الحديث.

المواجهات السابقة

وسبق أن لعب الهلال ضد الدحيل 6 مرات، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز مرتين، وتعادلا في 3 مباريات، وخسر مرة واحدة في ذهاب ثمن نهائي نسخة عام 2013، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 9 مرات.