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سي إن إن: مشروع الدرعية سيُحدث نقلة نوعية في التاريخ السعودي

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
سي إن إن: مشروع الدرعية سيُحدث نقلة نوعية في التاريخ السعودي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تستهدف المملكة جذب 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، عبر وجهات سياحية جديدة مستقبلية، مثل نيوم ، بمدينتها الخالية من السيارات التي يبلغ طولها 170 كيلومترًا، ومنتجع تروجينا للرياضات الشتوية، إلى جانب مشاريع أخرى تركز على تطوير تاريخ الأمة العريق، مثل مدائن صالح في العلا وواحتي خيبر وتيماء ومشروع تطوير بوابة الدرعية التاريخية.

27 مليون زائر سنويًا

وأوضحت شبكة سي إن إن الأمريكية، في تقريرها، أن مشروع تطوير بوابة الدرعية التاريخية على حافة الرياض، يهدف إلى جذب 27 مليون زائر سنويًا على موقع مساحته 14 كيلومترًا مربعًا مليئًا بالمعالم التاريخية والثقافية.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، إنها قررت منذ زيارة حي الطريف بالدرعية برفقة أسرتها، القيام بدور في صناعة السياحة المزدهرة في البلاد، وأن تكون جزء من فريق الطريف السياحي، عبر توجيه الزوار من خلال المعارض التي تركز على تاريخ الأئمة الأوائل الذين لعبوا أدوارًا محورية في تشكيل تاريخ المملكة الحديث.

إحياء تاريخ المملكة

وأضافت الأميرة في حوار لسي إن إن، عبر البريد الإلكتروني: “كنت أعرف أنني أريد أن أكون جزءًا من الحفاظ على هذا الكنز الثقافي ومشاركته، لذلك تقدمت بطلب إلى هيئة تطوير الدرعية وسعدت بإعطائي الفرصة للعب دور في المساعدة على إحياء تاريخ الطريف للزوار من جميع أنحاء العالم”.

ونقلت سي إن إن عن جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية، قوله: “نسعى لتقديم تجارب ثقافية لا مثيل لها للزوار من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي السعودي”.

تكلفته 63 ملياراً

وأضاف جيري: “نحن ملتزمون بالحفاظ على تاريخ وثقافة المدينة والترويج لها، ونتطلع إلى الترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم ليشهدوا على جمالها ويكونوا جزءًا من الإرث الذي تمثله”.

وتبلغ قيمة مشروع الدرعية 63.2 مليار دولار، وبحسب إنزيريلو، فهو واحد من أكبر المشاريع وأكثرها تعقيدًا في العالم.

تفاصيل المشروع

وسيتم افتتاح حوالي 38 فندقًا ومنتجعًا جديدًا في الدرعية، بما في ذلك عقارات لعلامات تجارية مشهورة مثل ريتز كارلتون وبارك حياة ورافلز، إلى جانب ستة متاحف و26 مَعلمًا ثقافيًا وأكثر من 400 منفذ فاخر ونمط حياة وأكثر من 100 سوق.

وستمتد ستة حدائق على مساحة 2.6 كيلومتر مربع، مليئة بعشرات الآلاف من الأشجار وتجتازها مسارات للمشي وركوب الدراجات وركوب الخيل.

وانطلقت نسخة موسم الدرعية لعام 2022 في أكتوبر واستمرت حتى 22 فبراير 2023، وتضم فعاليات كبيرة مثل سباق الدرعية للفورمولا إي لشهر يناير وحفلات موسيقية لجون ليجند وفرنش مونتانا ومارتن جاريكس.

ويتم حاليًا إمداد بساتين نخيل الدرعية بتركيبات ضوئية استعدادًا لاستقبال فنانين عالميين وسعوديين، بما في ذلك Masamichi Shimada و Balqis AlRashed ، كجزء من ليالي الدرعية التي ستشمل حفلات موسيقية عربية.

 

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