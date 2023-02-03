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منظومة عمل مستمرة باستخدام أحدث المعدات

شؤون الحرمين تكثف خدماتها لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة

2023-02-03 الساعة 5:22
شؤون الحرمين تكثف خدماتها لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة
المواطن - واس

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كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, أعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، وفق منظومة عمل مستمرة على مدار الساعة وذلك باستخدام أحدث المعدات لنظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع .

توفير عبوات ماء زمزم

كما قامت الرئاسة بتوفير عبوات ماء زمزم على المصلين في أرجاء المسجد الحرام، مع عمليات تعقيم وتطهير مستمرة للشنط والحافظات المخصصة لتوزيعها على القاصدين تراعي أعلى المعايير الصحية، كما تم تجهيز حافظات ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، ومشرفين سعوديين مؤهلين للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على العاملين والعاملات الذين يقومون بغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميا .

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تغطية كافة مواقع صحن المطاف

وضاعفت إدارة الهيئة بالمسجد الحرام الجهود والخدمات وذلك بتغطية كافة مواقع صحن المطاف والصفا والمروة، وتوعية الزوار وحثهم على الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أمور عباداتهم وتوجيه الزوار داخل الحجر وتنظيم الصفوف ومساندة الإدارات المختصة، فيما قدمت إدارة الأمن بالمسجد الحرام دورا مهما في عملية تنظيم دخول المصلين بأدوار وساحات المسجد الحرام والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، والكشف المبكر عن جميع المخاطر، والتأكد من سلامة طرق المشاة وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم .

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