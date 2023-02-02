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لراحة قاصدات البيت الحرام والتسهيل عليهن

شؤون الحرمين تُخصص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام

2023-02-02 الساعة 4:58
شؤون الحرمين تُخصص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، داخل المسجد الحرام مصلى خاصًا بالمسنات، ويقع المصلى في الدور الأرضي، جوار باب (88)، ويوفر داخل المصلى جميع الخدمات التي يحتاج إليها كبار السن.

حيث أعلنت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، الجمعة الماضية، أنه بإشراف من الرئيس العام تعمل على تجهيز المصلى وتوفير كافة الخدمات.

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وأوضحت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير أن افتتاح مصلى مخصص لكبيرات السن بالمسجد الحرام، يأتي من أجل راحة قاصدات البيت الحرام والتسهيل عليهن لأداء عباداتهن، وهو تجويد للخدمات النسائية لهذه الفئة الغالية علينا؛  ولما يتمتعن به في مجتمعاتنا المسلمة من مكانة عظيمة وعالية بين أفراد أسرهن ومجتمعاتهن .

خطوة رئيسية

وقالت الجفري إن تخصيص مصلى للمسنات ما هو إلا خطوة رئيسية لتحقيق الرسالة التي تعمل وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عليها ألا وهي الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي وقاصدات بيت الله الحرام.

تسخير الإمكانات للمسنين

وذكرت الجفري خلال تدشينها للمصلى بحضور الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الأستاذة نجلاء بنت عويض السلمي، ومديرة إدارة شؤون المسنات الأستاذة فاطمة بنت علي السهلي أن المصلى يأتي كإحدى الخدمات التي تهتم بها الوكالة في سبيل تسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمسنات وكبيرات السن من قاصدات بيت الله الحرام، وأنه تم خلال التدشين تقديم الوجبات وماء زمزم ومصاحف وكسوة شتاء لقاصدات المصلى.

واختتمت الجفري برفع موفور الشكر والتقدير لمستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود على متابعتها المستمرة في تطوير المنظومة النسائية بما يتوافق مع توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدات البيت الحرام.

 

 

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