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استعرض المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للمتضررين

شاب سوري يبعث رسالة محبة وشكر إلى السعوديين

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
شاب سوري يبعث رسالة محبة وشكر إلى السعوديين
المواطن - فريق التحرير

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استعرض شاب سوري، المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة إلى المتضررين السوريين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وخلّف مئات الضحايا والمصابين.

وقال الشاب: إن النخل الذي خلفه والعلم الذي أمامه يذكره بأهله في السعودية، ثم عرض وصول قوافل مساعدات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا والخيام التي أقيمت كمأوى للمتضررين.

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وصلت لمستحقيها

وأكد أن المساعدات وصلت لمستحقيها في مدينة جنديرس التي قال إنها أبيدت بالكامل بأبنيتها من الزلزال.

شكر وتقدير

وعبر الشاب السوري عن سعادته بما قدمته المملكة، وعلق قائلًا: “ينصر دينكن ياهيك النشاما يا بلا ياهيك الشغل يا بلا”.

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