شاب سوري يبعث رسالة محبة وشكر إلى السعوديين

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استعرض شاب سوري، المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة إلى المتضررين السوريين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وخلّف مئات الضحايا والمصابين.
وقال الشاب: إن النخل الذي خلفه والعلم الذي أمامه يذكره بأهله في السعودية، ثم عرض وصول قوافل مساعدات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا والخيام التي أقيمت كمأوى للمتضررين.
وأكد أن المساعدات وصلت لمستحقيها في مدينة جنديرس التي قال إنها أبيدت بالكامل بأبنيتها من الزلزال.
وعبر الشاب السوري عن سعادته بما قدمته المملكة، وعلق قائلًا: “ينصر دينكن ياهيك النشاما يا بلا ياهيك الشغل يا بلا”.