شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل فوات الأوان

انتشر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعائلة سورية مؤلفة من 13 فردًا، تناشد بإنقاذها من تحت أنقاض منزلها في مدينة كهرمان مرعش التركية.

ويظهر في الفيديو شاب يصف حالته تحت الزلزال حيث أُصيب بكسر في ساقه، كما دخلت قطعة خشب في بطنه، كما يمكن سماع صوت امرأة تحاول الاستغاثة.

ويحاول الشاب في الفيديو إرسال رسالة لأبيه وخاله ولمن يسمعه قائلًا صلوا، قبل أن يختم المقطع قائلًا الحمد لله ثلاث.

واتساب ينقذ أسرة تركية

وفي الوقت نفسه، كان قد نجا شاب تركي وأسرته المكونة من 4 أفراد بأعجوبة من الموت المحقق تحت أنقاض منزله الذي سقط جراء الزلزال القوي الذي هز جنوبي تركيا، الإثنين الماضي، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

ونجا الطالب بوران كوبات، 20 عامًا، من الزلزال بعد أن نشر مقطع فيديو على تطبيق واتساب من تحت الأنقاض، وكان محاصرًا مع والدته واثنين من أعمامه.

وقال بوران، في الفيديو: أرجوكم، أطلب المساعدة من أي شخص يشاهد هذا الفيديو.

وفي أعقاب ذلك، تمكن رجال الإنقاذ من تحديد مكان عائلة كوبات، بعد أن مدّهم بمكان تواجدهم بالضبط من خلال خاصية إرسال موقعي.

وبعد إنقاذه، ذكر بوران للصحفيين: كان هاتفي بجانبي، وفكرت في نشر الفيديو على واتساب؛ لأن أصدقائي سيشاهدونه على الفور وسيساعدونني، وقد فكرت في إنه إذا تواصلت مع عمال الإنقاذ فسيكونون مشغولين.

حصيلة القتلى في زلزال تركيا وسوريا

وارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى أكثر من 18 ألفًا و400، وفقًا لأحدث البيانات، كما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 74 ألفًا.

أما في سوريا فقد ارتفع عدد القتلى إلى 3507، وبلغ عدد المصابين 7115، وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة السورية، فقد ارتفع عدد القتلى في المناطق التي يسيطر عليها النظام إلى 1347 وعدد المصابين إلى 2295.