شاب يحطم مركبة يقدر ثمنها بنحو مليون ريال

تم رصد شاب وهو يقوم بتحطيم مركبة فارهة سرعان ما تبين أن ثمنها يُقدر بما يصل إلى مليون ريال وتحديدًا 940 ألفًا، وفي المقابل، أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة دون أن تعتقل أحداً.

طراز المركبة الفاخرة

وبحسب مقطع الفيديو، فإن الحادث وقع في لندن، ويظهر في المقطع شاب يبدو أنه في مقتبل العمر وهو يمشي بقدميه على أعلى سيارة فارهة من طراز ماكلارين.

والسيارة التي تعرضت للهجوم من طراز (Mclaren 720s)، وتبلغ تكلفتها حوالي 225 ألف جنيه إسترليني، وتبين أنها مملوكة لتاجر السيارات الفارهة الشهير جورج جيهدو، بحسب ما أورد تقرير نشرته جريدة Metro.

وتضررت السيارة بعد أن صعد عليها الشاب متعمداً وداس على زجاجها وحطمه أثناء وقوفها، كما سار فوق غطاء المحرك وقفز صعوداً وهبوطاً على السطح.

وتبين أن السيارة كانت تصطف في منطقة أوكسبيردج غربي مدينة لندن.

وتُظهر لقطات فيديو الشاب وهو يمشي فوق مقدمة السيارة قبل أن يرتد على الزجاج الأمامي مما يتسبب في أضرار تقدر بآلاف الجنيهات الإسترلينية، وكان المارة، بمن فيهم امرأة تدفع عربة أطفال، يمرون بجواره وهو يتسلق السيارة.

وقال أحد الشهود إن أفرادًا آخرين من الجمهور صرخوا في وجهه وطلبوا منه النزول لكن يبدو أنه لم يهتم.

رد فعل مالك السيارة

ورصد مالك السيارة الشاب وهو يقص شعره على الطريق عند حلاق قريب في المنطقة، فيما تداول بعض النشطاء على شبكات التواصل صورة لشاب أوقفته الشرطة البريطانية وقيدت يديه، وقال متداولو الصورة إن الشرطة تدخلت وأوقفت الشاب، لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن شرطة سكوتلانديارد قولها إنها تحقق في الواقعة لكنها لم تعتقل أحداً حتى الآن.

وكتب جورج على إنستغرام بعد الحادث: أولاً، أنا أقدر الدعم الهائل، ليس فقط الناس في جميع أنحاء بريطانيا، ولكن في جميع أنحاء العالم، مضيفًا: أنا بخير، لم أكن متورطاً في أي شيء، وجاءت الشرطة في الوقت المناسب، لكن الجاني قد أخذ وقته في إتلاف السيارة قدر الإمكان.