شاموسكا عينه على الفوز الخامس ضد النصر

يسعى التعاون بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد النصر اليوم.

النصر ضد التعاون

ويحتضن ملعب مرسول بارك في الرياض، مباراة النصر ضد التعاون، اليوم الجمعة عند الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

شاموسكا يبحث عن الفوز الخامس

وتُعد مباراة التعاون ضد النصر اليوم، هي التاسعة للمدرب البرازيلي شاموسكا أمام العالمي، ونجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات “3 بالدوري السعودي للمحترفين، ولقاء بكأس الملك”، وخسر 3 مرات، وتعادل مرة.

وقاد شاموسكا الفيصلي للفوز على النصر بنتيجة 3/2 في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020، ثم أطاح بالعالمي من الدور نصف النهائي لكأس الملك موسم 2020/ 2021.

وتعادل الفيصلي والنصر بنتيجة 2/2 في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، وخسر عنابي سدير مع شاموسكا 3 مرات بنتيجة 2/0 موسم 2019/ 2020، و3/2 و4/3 موسم 2020/ 2021.

ونجح الشباب بقيادة المدرب البرازيلي في الفوز على النصر بهدف دون رد في الدور الأول من الدوري الموسم الماضي، قبل أن يقود التعاون لتجاوز العالمي بهدف نظيف في الموسم الرياضي الحالي.