Icon

عملية الـ60 دقيقة تنهي معاناة أربعيني تجاوز وزنه 206 كجم Icon أعراض إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية Icon رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي Icon إغلاق طريق الكورنيش الفرعي داخل منطقة الفورمولا 1 بجدة لمدة يومين Icon الاتحاد يستعيد بريقه مع نونو سانتو Icon مقترح بالإكثار من المصليات في المنتزهات والروضات Icon النصر صاحب أطول سلسلة بدون هزيمة بالدوري Icon هارون كمارا ورقة نونو سانتو الهجومية الرابحة Icon رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي نسفوا مبدأ حسن النوايا  Icon الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة اليوم بدوري روشن

شاموسكا عينه على الفوز الخامس ضد النصر

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
شاموسكا عينه على الفوز الخامس ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى التعاون بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد النصر اليوم.

النصر ضد التعاون

ويحتضن ملعب مرسول بارك في الرياض، مباراة النصر ضد التعاون، اليوم الجمعة عند الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد

Img

8 ساعات توجت بنجاح فصل التوأم السيامي اليمني

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

وقبل مباراة اليوم، يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL

شاموسكا يبحث عن الفوز الخامس

وتُعد مباراة التعاون ضد النصر اليوم، هي التاسعة للمدرب البرازيلي شاموسكا أمام العالمي، ونجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات “3 بالدوري السعودي للمحترفين، ولقاء بكأس الملك”، وخسر 3 مرات، وتعادل مرة.

وقاد شاموسكا الفيصلي للفوز على النصر بنتيجة 3/2 في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020، ثم أطاح بالعالمي من الدور نصف النهائي لكأس الملك موسم 2020/ 2021.

شاموسكا
المدرب البرازيلي مع الفيصلي – المصدر @AlFaisaly

وتعادل الفيصلي والنصر بنتيجة 2/2 في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، وخسر عنابي سدير مع شاموسكا 3 مرات بنتيجة 2/0 موسم 2019/ 2020، و3/2 و4/3 موسم 2020/ 2021.

ونجح الشباب بقيادة المدرب البرازيلي في الفوز على النصر بهدف دون رد في الدور الأول من الدوري الموسم الماضي، قبل أن يقود التعاون لتجاوز العالمي بهدف نظيف في الموسم الرياضي الحالي.

شاموسكا
المدرب البرازيلي مع الشباب – المصدر @ChamuscaCoach

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب