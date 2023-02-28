شاومي تتحدى سامونسونج بهاتفها الجديد

كشفت شركة شاومي عن هاتف 13 Pro الجديد الذي ينافس أفضل هواتف سامسونج من حيث التقنيات العالية وقدرات التصوير الممتازة.

تصمين أنيق

وحصل الهاتف الجديد على هيكل أنيق التصميم مصنوع من أجود المواد، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.9/74.6/8.4) ملم، وزنه 210 جرامات.

وجاءت شاشته LTPO AMOLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزًا، وتمتاز بمعدل سطوع كبير يصل إلى 1200 شمعة/م عند عرض الفيديوهات، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

نظام أندرويد

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسومات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت.

وحصلت الكاميرا الأساسية له على 3 عدسات بدقة (50+50+50) ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية أتت بدقة 32 ميجابيكسل.

وزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، شريحة NFC، وبطارية بسعة 4820 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا، وتعمل مع شاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واطا.