شباب الأهلي دبي يتصدر الدوري الإماراتي قبل مواجهة الهلال

يتصدر نادي شباب الأهلي دبي دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي مؤقتًا، وذلك بعد الفوز اليوم على نادي الظفرة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ17.

وسجل ثنائية الفريق كل من عزيز جانييف وفريدريكو كارتبيا في الدقيقتين الـ23 والـ63.

شباب الأهلي دبي في الصدارة

ويتواجد شباب الأهلي في المركز الأول برصيد 36 نقطة، أما نادي الظفرة فيتواجد في المركز الـ13 “قبل الأخير” في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط.

وكان اللاعب البرازيلي رينان فيكتور لاعب شباب الأهلي تعرض للإصابة في مباراة الظفرة اليوم.

ومن المتوقع غياب رينان عن بعثة الفريق الإماراتي التي تغادر إلى قطر الجمعة القادمة لمواجهة نادي الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل.

وكان شباب الأهلي دبي تأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن أصبح أحد أفضل الأندية التي احتلت المركز الثاني، حيث جاء خلف المتصدر نادي فولاد الإيراني حاصلًا على 10 نقاط من فوزين و4 تعادلات محرزًا 14 هدفًا وسكنت شباكه 7 أهداف فقط.

وتحدث المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي عن مواجهة نادي الهلال قائلًا: “الفوز بالبطولات القارية يحتاج إلى سنوات طويلة للتحضير، الهلال مرّ بهذا الأمر قبل أن يفوز باللقب الآسيوي مرتين خلال آخر 3 سنوات، تحضر لمدة 6 أو 7 سنوات وأيضًا لم يكن غريبًا تواجد 70% من لاعبي الهلال مع المنتخب السعودي في مونديال قطر”.