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ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات

شباب بلوزداد يزيد أوجاع الزمالك في أبطال إفريقيا

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
شباب بلوزداد يزيد أوجاع الزمالك في أبطال إفريقيا
المواطن - محمد سمعه

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري نتائجه السلبية مؤخرًا بالخسارة أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الفريق الأبيض المباراة بأداء هجومي ضعيف، مما منح الفرصة لفريق شباب بلوزداد لمحاولة إحراز الهدف الأول في شباك الفريق المصري.

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الزمالك يواصل التعثر 

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح شباب بلوزداد في إحراز هدف التقدم عبر اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ57 بعد لمسة يد على أحد لاعبي الفريق الأبيض.

الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

وحاول الزمالك بعدها في أكثر من مناسبة عبر أحمد سيد زيزو ويوسف أسامة نبيه، إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهت المباراة بفوز شباب بلوزداد لتستمر أوجاع الفريق الأبيض مؤخرًا بالنتائج السلبية، حيث خسر أمام نادي فاركو في الدوري المصري مساء الاثنين الماضي قبل مواجهة شباب بلوزداد مساء اليوم.

الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

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