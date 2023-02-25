شبيه رئيس الوزراء الهندي يثير جدلًا

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أثار ظهور رجل يشبه إلى حد كبير رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، جدلًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Modiji’s Look-a-like selling Pani Puri, is it?😨😱#modi pic.twitter.com/6ujJj1t3by
— eatinvadodara (@eatinvadodara) February 3, 2023
وذكر موقع “إنديان إكسبريس”، أن الطاهي أنيل باي خطار يعمل في مطعم بولاية غوجارات الهندية. ويرتدي زيًا مشابهًا للذي يرتديه مودي عادة، كما أن له لحية أيضًا.
وحسبما ذكر خطار الذي يبيع مأكولاته في شارع “باني بوري” المخصص لهذا الغرض، فإنه يرتبك أحيانًا عندما يناديه البعض باسم مودي.