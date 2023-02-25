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يناديه البعض باسم مودي

شبيه رئيس وزراء الهند يبيع المأكولات الشعبية

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
شبيه رئيس وزراء الهند يبيع المأكولات الشعبية
المواطن- فريق التحرير

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تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، فيديو لطاهٍ يشبه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وهو يعمل في مطعم بولاية غوجارات الهندية، بحسب موقع سكاي نيوز.

ويرتدي الرجل واسمه أنيل باي خطار، زيًا مشابهًا للذي يرتديه مودي عادة، كما أنه له لحية أيضًا، وقال الطاهي الذي يبيع مأكولاته في شارع باني بوري المخصص لهذا الغرض، إنه يرتبك أحيانًا عندما يناديه البعض باسم مودي.

شبيه رئيس وزراء الهند يبيع المأكولات الشعبية

الهند تستضيف مجموعة العشرين

ويُذكر أن الهند هي الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين، وقد قالت، اليوم السبت، إن معظم أعضاء المجموعة ينددون بقوة بالحرب في أوكرانيا، وأكدوا على مواقفهم المطالبة بانسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية.

وفي بيان صدر في نهاية اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول المجموعة قرب مدينة بنجالور، ذكرت الهند أن جميع دول المجموعة صدقت على البيان الذي يندد بالحرب الروسية على أوكرانيا باستثناء روسيا والصين.

وأكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي،  في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، على هامش قمة مجموعة العشرين، استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية.

شبيه رئيس وزراء الهند يبيع المأكولات الشعبية

نيودلهي مستعدة للتسوية السلمية

أعرب رئيس الوزراء الهندي، عن اعتقاد بلاده بـضرورة إيجاد حل لأزمة أوكرانيا، من خلال المفاوضات والحوار، مؤكدًا استعداد نيودلهي للمساهمة في التسوية السلمية للنزاع.

وأضاف أن آثار وباء كورونا، والصراع في أوكرانيا طال جميع أنحاء العالم، خصوصًا البلدان النامية.

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