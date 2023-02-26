شبيه زيلينسكي يظهر فجأة خلال لقاء مع بايدن

أصابت الدهشة مستخدمي الإنترنت خلال مشاهدة تقرير مصور لقناة Fakt البولندية، حيث ظهر شبيه للرئيس الأوكراني فلوديمور زيلينسكي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف.

ردود الأفعال على السوشيال ميديا

ونشرت الصحيفة البولندية على يوتيوب تقريرًا مصورًا حول زيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف، وقد لاحظ مستخدمو الإنترنت أنه في المشاهد التي تُظهر صعود بايدن مع زيلينسكي الدرج، يظهر فجأة زيلينسكي آخر في الخلفية.

وتساءل أحد المعلقين: لماذا يظهرون لنا اثنين من زيلينسكي؟، وأضاف آخر: خلف الرئيسين يوجد نسخة من زيلينسكي، وتبعهما ثالث قائلًا: أيهما يشبه الحقيقي أكثر؟، وقال رابع: اثنان من مدمني المخدرات في آن واحد، وأضاف خامس: السيرك له عدة أوجه.

مساعدات أمريكا لأوكرانيا

وأنفقت أمريكا خلال عام على إمداد أوكرانيا بالأسلحة ضد روسيا، أموالًا أكثر مما أنفقته سنويًا خلال حربها في أفغانستان، حيث تعد واشنطن أكبر داعم لأوكرانيا عسكريًا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

ووفقًا لشركة الأبحاث الألمانية Statista وبيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي، فإن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى منتصف يناير الماضي بلغت 46.6 مليار دولار، وذلك مقارنة بمتوسط إنفاق عسكري سنوي قدره 43.4 مليار دولار خلال السنوات العشر الأولى من حربها في أفغانستان.

وبلغت المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لنظام كييف أكثر من 8500 قطعة من أنظمة جافلين المضادة للدروع، وأكثر من 50 ألفًا من الأنظمة والذخيرة الأخرى المضادة للدروع، وأكثر من 1600 نظام ستينغر المضاد للطائرات، تبعها ما يقارب 2590 صاروخ تاو، و13 ألفًا من قاذفات القنابل والأسلحة الخفيفة، وأكثر من 111 مليون رصاصة للأسلحة الخفيفة، وأكثر من 75 ألف مجموعة من الدروع والخوذات.