شبيه زيلينسكي يظهر فجأة خلال لقاء مع بايدن إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع أهداف الهلال عرض مرئي لـ الداخلية يحاكي مراحل تأسيس المملكة تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لنحو 44 ألفًا توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية في ديربي لندن اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود المملكة لخفض التصعيد الهلال يتقدم على الدحيل بخماسية في الشوط الأول رئيس أوكرانيا يستقبل وزير الخارجية ويشكر المملكة لدعمها جهود السلام ماريغا والدوسري يعززان تقدم الهلال ضد الدحيل
أصابت الدهشة مستخدمي الإنترنت خلال مشاهدة تقرير مصور لقناة Fakt البولندية، حيث ظهر شبيه للرئيس الأوكراني فلوديمور زيلينسكي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف.
ونشرت الصحيفة البولندية على يوتيوب تقريرًا مصورًا حول زيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف، وقد لاحظ مستخدمو الإنترنت أنه في المشاهد التي تُظهر صعود بايدن مع زيلينسكي الدرج، يظهر فجأة زيلينسكي آخر في الخلفية.
وتساءل أحد المعلقين: لماذا يظهرون لنا اثنين من زيلينسكي؟، وأضاف آخر: خلف الرئيسين يوجد نسخة من زيلينسكي، وتبعهما ثالث قائلًا: أيهما يشبه الحقيقي أكثر؟، وقال رابع: اثنان من مدمني المخدرات في آن واحد، وأضاف خامس: السيرك له عدة أوجه.
وأنفقت أمريكا خلال عام على إمداد أوكرانيا بالأسلحة ضد روسيا، أموالًا أكثر مما أنفقته سنويًا خلال حربها في أفغانستان، حيث تعد واشنطن أكبر داعم لأوكرانيا عسكريًا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.
ووفقًا لشركة الأبحاث الألمانية Statista وبيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي، فإن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى منتصف يناير الماضي بلغت 46.6 مليار دولار، وذلك مقارنة بمتوسط إنفاق عسكري سنوي قدره 43.4 مليار دولار خلال السنوات العشر الأولى من حربها في أفغانستان.
وبلغت المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لنظام كييف أكثر من 8500 قطعة من أنظمة جافلين المضادة للدروع، وأكثر من 50 ألفًا من الأنظمة والذخيرة الأخرى المضادة للدروع، وأكثر من 1600 نظام ستينغر المضاد للطائرات، تبعها ما يقارب 2590 صاروخ تاو، و13 ألفًا من قاذفات القنابل والأسلحة الخفيفة، وأكثر من 111 مليون رصاصة للأسلحة الخفيفة، وأكثر من 75 ألف مجموعة من الدروع والخوذات.