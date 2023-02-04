شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب تعرض له

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كشف عيسى التركي شبيه الفنان الراحل طلال مداح، عن أكثر المواقف الغريبة التي تعرض لها طيلة حياته، نتيجة للشبه بينه وبين الفنان الكبير.
عيسى التركي شبيه الفنان الراحل #طلال_مداح :
أكثر جملة أسمعها بحياتي "يخلق من الشبه أربعين"#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/5aX7EA3kXXقد يهمّك أيضاً
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 4, 2023
وقال عيسى التركي، في مقابلة له بعد حضوره اللافت بليلة صوت الأرض لتكريم طلال مداح، إن أكثر جملة سمعها بحياته هي: يخلق من الشبه أربعين.
وتحدث بشأن مشاركته في حفل تكريم الفنان الراحل وارتدائه ملابس ونظارات الفنان الراحل، وقال: “هذه بالنسبة لي كانت شخصيتي منذ 15 أو 17 عامًا، شخصيتي كما هي نفسها لم تتغير”. وعبر عن شعوره بالفخر والاعتزاز لمشاركته في الحفل، بخاصة أن الفنان الراحل كان قامة كبيرة في الفن.
ولفت إلى أن كثير من الناس يطلبون التقاط الصور التذكارية معه، وأشار إلى أن من أكثر المواقف الغريبة التي تعرض لها، أنه عندما ذهب إلى محل لشراء أسماك زينة، وجد شخص قال له: “ما شاء الله، أنت شبيه طلال مداح، الله يرحمك”. فرد عليه قائلًا:” أنا ما توفيت، أنا واقف أمامك”، بحسب تعبيره.
وفي “ليلة صوت الأرض” المخصصة لتكريم الفنان طلال مداح، كرم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عائلة الراحل على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة الرياض أمام حضور كبير من الأمراء والشعراء والموسيقيين والإعلاميين السعوديين والخليجيين والعرب.