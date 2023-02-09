شحن معدات فريق الإنقاذ السعودي لدعم منكوبي تركيا

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نشرت “قناة الإخبارية”، اليوم الخميس، تقريرًا مصورًا يرصد عمليات شحن آليات ومعدات فريق الإنقاذ بالمملكة من أجل المشاركة ودعم عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في تركيا.
فيديو | لقطات مباشرة لـ #الإخبارية لعملية شحن المعدات الإغاثية من مطار الملك خالد إلى تركيا pic.twitter.com/NRJpGa9HsEقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2023
يأتي ذلك بالتزامن مع وصول البعثة السعودية المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال إلى الأراضي التركية، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وكانت أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي قد انطلقت من مطار الملك خالد الدولي إلى كل من تركيا وسوريا في تمام السادسة من صباح اليوم الخميس، وتكون من 4 طائرات.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّهها يوم الثلاثاء الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.