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تزامنًا مع وصول البعثة السعودية للأراضي التركية

شحن معدات فريق الإنقاذ السعودي لدعم منكوبي تركيا

2023-02-09 الساعة 4:56
شحن معدات فريق الإنقاذ السعودي لدعم منكوبي تركيا
المواطن - فريق التحرير

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نشرت “قناة الإخبارية”، اليوم الخميس، تقريرًا مصورًا يرصد عمليات شحن آليات ومعدات فريق الإنقاذ بالمملكة من أجل المشاركة ودعم عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في تركيا.

البعثة السعودية

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول البعثة السعودية المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال إلى الأراضي التركية، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وكانت أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي قد انطلقت من مطار الملك خالد الدولي إلى كل من تركيا وسوريا في تمام السادسة من صباح اليوم الخميس، وتكون من 4 طائرات.

توجيه القيادة

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّهها يوم الثلاثاء الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

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