Icon

اتفاقية لتطوير البنية التحتية الرقمية بين داون تاون ووزارة الاتصالات Icon 3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم Icon ليب 2023 يستعرض أحدث حلول البنية التحتية لأنظمة المدفوعات Icon نائب جمهوري : المنطاد الصيني أسقط هيبة أمريكا Icon نتائج العرب ضد الفرق البرازيلية في مونديال الأندية Icon والد الإعلامي عبدالله التمياط في ذمة الله Icon الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23 Icon حقيقة فسخ يوفنتوس عقد بوغبا Icon شراكة استراتيجية بين أرامكو وزوم Icon وظائف شاغرة في مركز التعليم الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
1.125 مليار ريال لدعم صندوق واعد فينتشرز

شراكة استراتيجية بين أرامكو وزوم

2023-02-06 الساعة 6:00
شراكة استراتيجية بين أرامكو وزوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أرامكو السعودية اليوم، عن شراكة إستراتيجية مع شركة (زوم) إلى جانب تخصيص تمويل إضافي لصندوق مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) بقيمة 1.125 مليار ريال , وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر (ليب)، أحد أكبر المؤتمرات التقنية الدولية التي تُعقد سنويًا في المملكة.

أهداف

وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى بناء أول مركز بيانات عالمي في المملكة لدعم منظومة التحول الرقمي , ومن المتوقع أن يتصل المركز بشبكة مركز بيانات (زوم) العالمية ليخدم المملكة والمنطقة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الحفل الختامي لمهرجان الإبل غدًا برعاية ولي العهد

Img

المنافستان التاريخيتان أديل وبيونسيه تفوزان بجوائر غرامي

وبالتعاون مع أرامكو السعودية، ستستكشف (زوم) أيضًا التطوير المشترك للحلول التقنية المبتكرة لقطاع الطاقة. وإلى جانب ذلك، تهدف الشراكة إلى الإسهام في أنشطة التحول الرقمي بقطاعات السوق المختلفة، مثل: الطاقة، والصناعة، والتعليم، والرعاية الصحية.

وأعلنت أرامكو السعودية عن تخصيص تمويل إضافي لصندوق واعد فنتشرز، – ذراع استثمار رأس المال الجريء – ، يُسهم في رفع قيمة الصندوق من 750 مليون ريال (200 مليون دولار) إلى 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار).

ويهدف التخصيص الإضافي إلى تمكين صندوق واعد من تسريع وتيرة أدائه الاستثماري إقليميًا وعالميًا، ليتمكن من توطين التقنيات العالمية الرائدة وتعزيز منظومة الابتكار في المملكة، وتوسعة الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال مراحلها المتوسطة، وتمويل القطاعات الصاعدة، مثل الاستدامة وتقنية الفضاء، وتقنيات العالم الرقمي الافتراضي (الميتافيرس)، والحوسبة الكمية.

أهمية التحول الرقمي

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر بهذه المناسبة ” إن التحول الرقمي المدفوع بالبيانات والذكاء الاصطناعي، هو أساس النجاح في المستقبل لكافة القطاعات والأعمال والمدن والبلدان. وأرامكو السعودية استثمرت في تقنية المعلومات، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منذ مرحلة مبكرة، وساعد تأسيسنا لشبكة متنوعة من الشركاء في المحافظة على سجل حافل من الموثوقية، ونعمل على جعل مقر أرامكو السعودية في الظهران مدينة ذكية قبل نهاية 2023 “.

وأشار إلى أنه تم إطلاق أرامكو الرقمية ، كما تمّ الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين أرامكو السعودية وزوم لتمكين الحلول المبتكرة التي تركز على منظومة التحول الرقمي , لافتا الانتباه إلى أنه مع زيادة حجم صندوق رأس المال الجريء، تهدف (واعد فنتشرز) إلى تسهيل عملية تبادل الابتكارات بين رواد الأعمال في المنظومات العالمية والمحلية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة