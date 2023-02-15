شراكة الهلال وجاهز مستمرة حتى 2026

أعلن الهلال برئاسة فهد بن نافل، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية تمديد شراكة النادي مع شركة جاهز الدولية الشريك الرسمي والحصري في توصيل الأطعمة حتى عام 2026.

استمرار الشراكة بين الهلال وجاهز

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتفاقية الجديدة لمدة موسمين رياضيين حتى موسم 2025/ 2026، كما سيتم التوسيع في نطاق الشراكة السارية في عدد من المجالات.

وتنال جاهز بموجب تمديد الشراكة، العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية، رعاية أكاديميات الهلال، وظهور شعار جاهز في منطقة أعلى الصدر على قمصان فريق كرة القدم بمختلف فئاتها السنية “الرجالية والنسائية”، ولعبتي كرة السلة والطائرة للرجال.

واستعرض حساب نادي الهلال أبرز الإنجازات التي حققها الزعيم خلال فترة الشراكة، حيث توج الأزرق بـ7 بطولات، ومن أهمها مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في 3 نسخ من بطولة كأس العالم، وحصد المركز الرابع مرتين ووصيف العالم مرة.

الزعيم يستعد لدوري أبطال آسيا

على الجانب الآخر، يستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في قطر، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.