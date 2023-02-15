Icon

الهلال يفتح ملف دوري أبطال آسيا اليوم Icon زيادة الوزن وراء انتشار السكري في السعودية Icon مقاضاة الشركة المنتجة لدواء زانتاك لاحتوائه على مادة مسرطنة Icon المنتدى السعودي للإعلام يناقش تحديات ChatGPT ‏ Icon الموارد البشرية : وثقوا العقود إلكترونيًا عبر منصة قوى Icon شراكة الهلال وجاهز مستمرة حتى 2026 Icon قيمة الحشرات الغذائية أعلى من المصادر الحيوانية والنباتية ! Icon كريستيانو رونالدو يقود تشكيل الأسبوع في فيفا 23 Icon لقطات من إنقاذ 12 شخصًا في تركيا بعد 222 ساعة تحت الأنقاض Icon زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب نيوزيلندا  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تحقيق نجاحات عديدة

شراكة الهلال وجاهز مستمرة حتى 2026

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
شراكة الهلال وجاهز مستمرة حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الهلال برئاسة فهد بن نافل، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية تمديد شراكة النادي مع شركة جاهز الدولية الشريك الرسمي والحصري في توصيل الأطعمة حتى عام 2026.

استمرار الشراكة بين الهلال وجاهز

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتفاقية الجديدة لمدة موسمين رياضيين حتى موسم 2025/ 2026، كما سيتم التوسيع في نطاق الشراكة السارية في عدد من المجالات.

قد يهمّك أيضاً
Img

معدات إنقاذ سعودية متطورة تصل تركيا لإنقاذ العالقين

Img

طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت الأنقاض في سوريا

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وتنال جاهز بموجب تمديد الشراكة، العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية، رعاية أكاديميات الهلال، وظهور شعار جاهز في منطقة أعلى الصدر على قمصان فريق كرة القدم بمختلف فئاتها السنية “الرجالية والنسائية”، ولعبتي كرة السلة والطائرة للرجال.

واستعرض حساب نادي الهلال أبرز الإنجازات التي حققها الزعيم خلال فترة الشراكة، حيث توج الأزرق بـ7 بطولات، ومن أهمها مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في 3 نسخ من بطولة كأس العالم، وحصد المركز الرابع مرتين ووصيف العالم مرة.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الزعيم يستعد لدوري أبطال آسيا

على الجانب الآخر، يستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في قطر، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...
السعودية اليوم

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...

السوق
الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم
الرياضة

الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم

الرياضة
تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 
تكنولوجيا

تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 

تكنولوجيا
المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...
السعودية اليوم

المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...

السعودية اليوم
الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...
الرياضة

الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ
الرياضة

حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ

الرياضة