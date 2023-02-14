شراكة سعودية هندية لجذب السياح والسر في الكريكيت

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أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، اليوم الثلاثاء، عقد شراكتها مع دوري تاتا الهندي الممتاز، والذي يعد من أهم البطولات العالمية في رياضة الكريكيت.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه الشراكة تأتي في سياق جهود الهيئة لجذب شرائح جديدة من السياح في الهند للمملكة.
وقالت الهيئة خلال إعلانها عن شراكة رائدة مع الدوري الهندي الممتاز: إنها شراكة تجمع المشجعين النابضين بالحيوية والرياضيين والدول معًا في عرض مثير.
ونشرت الهيئة عبر حسابها صورًا توثق عقد الشراكة بين الهيئة ودوري تاتا الهندي الممتاز.