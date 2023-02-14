شرطة الرياض: لا صحة لاختطاف طفلة وجاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا مخالفًا

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، بعدم صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف طفلة، موضحًا أن مركز شرطة ديراب بمدينة الرياض باشر بلاغًا من مواطنة عن اصطحاب شقيقها لابنتها وتسليمها لوالدها في منطقة جازان دون علمها.

ضبط أطراف القضية

وأفاد الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بأنه جاري استكمال إجراءات ضبط أطراف القضية، والقبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا مدعيًا فيه تعرضها للاختطاف؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإحالته إلى النيابة العامة.