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عند مواجهة ريال مدريد بنهائي مونديال الأندية

شرط وحيد لـ حصول الهلال على 5 ملايين دولار

2023-02-09 الساعة 1:05
شرط وحيد لـ حصول الهلال على 5 ملايين دولار
المواطن - محمد سمعه

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سيخوض الفريق الكروي الأول بـ الهلال مباراة تاريخية أمام نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية بعد غدٍ السبت في مدينة الرباط المغربية.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله.

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مكسب الهلال في النهائي

وفي حال فاز الأزرق بلقب كأس العالم للأندية فسوف يحصل على 5 ملايين دولار أمريكي أما إذا حل الأزرق في الوصافة فسوف يحصل على 4 ملايين دولار.

وفي مباراة الأهلي المصري ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، سينال صاحب المركز الثالث مليونين ونصف المليون دولار، بينما ينال صاحب المركز الرابع مليوني دولار.

لاعبو الهلال

وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 أول أمس الثلاثاء، بينما صعد ريال مدريد أمس بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.

وسيلعب أزرق الرياض لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد، حيث يطمح الأزرق في الفوز باللقب الأول في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.

 

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