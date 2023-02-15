شرط يحمي تاليسكا من العقوبات بعد تصريحاته عن الهلال

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علق القانوني خالد المحمادي على شكوى نادي الهلال التي تقدم بها ضد اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر بسبب تصريحات الأخير في فيلم وثائقي عن انتصارات الهلال بمساعدة التحكيم.
وتحدث المحمادي في تصريحات إعلامية عبر قناة 24 الرياضية قائلًا: ” لو قال اللاعب في الفيديو إن الهلال لا يفوز إلا بالحكام، فسيكون هذا التصريح فيه إساءة وتجريح للجنة الحكام، يكون الإجراء تقديريًا للجنة الانضباط بشأن العقوبة التي سيتم اتخاذها ضد اللاعب، ولكن لو قال تاليسكا إن الهلال يستفيد من أخطاء الحكام، هنا لا يوجد مشكلة لأنه لم يتهم الحكام ولكن تحدث عن استفادة الهلال من الأخطاء».
وبالتالي فإن شرط نجاة نجم نادي النصر من العقوبة هو أنه قد يكون تفادى الإساءة للجنة الحكام وأنه تحدث فقط عن استفادة نادي الهلال من الأخطاء التحكيمية.
وكان الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه نجم نادي النصر بعنوان ” الفوز أو الفوز” وكان يُعرض عبر إحدى المنصات والتطبيقات الموجودة على الإنترنت منذ 10 أشهر، وذكرت تقارير أن اللاعب البرازيلي لم يُعطِ الإذن لإدارة النصر من أجل بث هذا الفيلم الوثائقي.