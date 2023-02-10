شرط يُقرب ليونيل ميسي من الهلال بعد مونديال الأندية

يهدف نادي الهلال إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بلقب كاس العالم للأندية عند مواجهة ريال مدريد الإسباني غدًا، حيث إن الفوز بالبطولة سيقرب الزعيم من ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

صفقة ليونيل ميسي

وفي حال نجح الأزرق بالفوز بمونديال الأندية، سيكتسب الهلال سمعة عالمية مميزة، تُسرع من عملية التفاوض لضم ميسي، خاصة أن فريقه الجديد سيكون ضمن كبار أندية العالم ومتوجًا باللقب الذهبي.

وكان ميسي أربك حسابات ناديه باريس سان جيرمان، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مارسيليا أول أمس في ثمن نهائي كأس فرنسا موسم 2022/ 2023.

وكان مارسيليا انتصر على باريس سان جيرمان بنتيجة 2/ 1 في ثمن نهائي كأس فرنسا، ليودع سان جيرمان البطولة وسط غضب جماهيري.