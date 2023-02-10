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الزعيم يفكر في ضم النجم الأرجنتيني بصيف 2023

شرط يُقرب ليونيل ميسي من الهلال بعد مونديال الأندية

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
شرط يُقرب ليونيل ميسي من الهلال بعد مونديال الأندية
المواطن - محمد سمعه

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يهدف نادي الهلال إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بلقب كاس العالم للأندية عند مواجهة ريال مدريد الإسباني غدًا، حيث إن الفوز بالبطولة سيقرب الزعيم من ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

صفقة ليونيل ميسي

وفي حال نجح الأزرق بالفوز بمونديال الأندية، سيكتسب الهلال سمعة عالمية مميزة، تُسرع من عملية التفاوض لضم ميسي، خاصة أن فريقه الجديد سيكون ضمن كبار أندية العالم ومتوجًا باللقب الذهبي.

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وكان ميسي أربك حسابات ناديه باريس سان جيرمان، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مارسيليا أول أمس في ثمن نهائي كأس فرنسا موسم 2022/ 2023.

وكان مارسيليا انتصر على باريس سان جيرمان بنتيجة 2/ 1 في ثمن نهائي كأس فرنسا، ليودع سان جيرمان البطولة وسط غضب جماهيري.

وذكرت صحيفة L’equipe الفرنسية أن ميسي يُعاني من إصابة في أوتار الركبة، حيث من المتوقع غيابه عن مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ليونيل ميسي - كأس فرنسا - باريس سان جيرمان ومارسيليا

شرط الانضمام إلى برشلونة

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية شرط ليونيل ميسي للانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، في حال قرر مغادرة باريس سان جيرمان.

وسينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان صيف 2023، علمًا بأنه انضم إلى الفريق الفرنسي في صيف 2021 كصفقة انتقال حر قادمًا من برشلونة.

وقالت صحيفة Sport الكتالونية: إن ماتياس ميسي شقيق نجم باريس سان جيرمان تحدث عن أن شقيقه اشترط رحيل خوان لابورتا من رئاسة برشلونة لكي يعود إلى النادي الكتالوني مستقبلًا.

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