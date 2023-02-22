شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن النصر يفكر في التخلص من اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، وذلك بعد تعرضه للإصابة في الفترة الأخيرة.

سعود الصرامي :#النصر في طريقة لتسجيل لاعب ثاني .. لكن بشرط أن يوافق "بيتي" على المخالصة ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@L9arami pic.twitter.com/PYuuKDp49N — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 22, 2023

وقال الصرامي في برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: “النصر في طريقه لتسجيل لاعب ثاني، لكن بشرط موافقة اللاعب الأرجنتيني على المخالصة النهائية”.

تفاصيل إصابة بيتي مارتينيز

وكان النصر أعلن أمس الثلاثاء عن إصابة بيتي، بقطع كامل في أحد أربطة الركبة اليسرى، حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وأعلن حساب النادي عبر “تويتر” أن الفحوصات أظهرت إصابة اللاعب بقطع كامل بالرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى.

ويلعب مارتينيز في صفوف نادي النصر منذ عام 2020 قادمًا من صفوف نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي.

جدير بالذكر أن جمهور نادي النصر كان طالب في الفترات السابقة، بضرورة بيع مارتينيز والتخلص منه لعدم إفادته للفريق في المباريات الحاسمة في الموسم الماضي، كما أنه غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.

وكانت قناة TYC الأرجنتينية قالت: إن بيتي يرفض الرحيل عن النصر حاليًّا، حيث يُفضل الاستمرار في صفوفه، واللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان بيتي مارتينيز قد ابتعد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بسبب الإصابات، إلا أنه عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، ولكنه خرج من حسابات المدرب رودي جارسيا، قبل أن يُشارك مؤخرًا.