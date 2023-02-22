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التقديم متاح للسعوديين فقط

شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن.

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن.
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مهندس بحري.
  2. المدير الفني.
  3. مشغل الراديو.
  4. أخصائي لوجستي.
  5. عامل الحفر.
  6. رستابوت.
  7. أخصائي عقود أول.
  8. أخصائي المشتريات.
  9. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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