أمير قطر ونائبه يهنئان الملك سلمان بـ ذكرى يوم التأسيس الثقافة تنظّم مسيرة التأسيس بمشاركة 4800 مؤدٍّ لقطات بائسة لمدينة البندقية الشهيرة شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن. الدولة السعودية بين قصرين: سلوى والمصمك الصقور السعودية تزين سماء الجبيل احتفاءً بيوم التأسيس الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف لمختلف التخصصات هزة أرضية يشعر بها سكان فلسطين ولبنان زلزال جديد بقوة 4.1 يضرب شمال سوريا وتركيا زيلينسكي يرفض خطة السلام الصينية
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).