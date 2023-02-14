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شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أمازون العالمية موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (خدمة عملاء) لحملة (الثانوية) فأعلى بالرياض (لا تشترط خبرة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُمثل خدمة العملاء.

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الشروط:

1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- لغة إنجليزية (مستوى جيد).
5- مهارات حل المشكلات.
6- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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