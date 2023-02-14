شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض

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أعلنت شركة أمازون العالمية موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (خدمة عملاء) لحملة (الثانوية) فأعلى بالرياض (لا تشترط خبرة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– مُمثل خدمة العملاء.
1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- لغة إنجليزية (مستوى جيد).
5- مهارات حل المشكلات.
6- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا